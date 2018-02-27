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Умер режиссер Льюис Гилберт

Вчера, 22:54

Иностранные СМИ сообщают о том, что умер знаменитый режиссер Льюис Гилберт, которому было 97 лет. В своё время он успел снять три части Джеймса Бонда.

 На официальном сайте Бондианы написали, что сценарист, продюссер и режиссер умер в возрасте 97 лет. На веку Гилберта еще много хороших работ, так что он не зря прожил свою жизнь, и оставил хорошее наследие для многих поколений.

Коллеги покойного в лице Майкла Уилсона и Барбары Брокколи отметили, что Гилберт внес в киноиндустрию Британии огромный вклад.

Напомним, что Льюис родился в Лондоне в 1920 году. Уже в детстве начал сниматься в кино, а в годы Второй мировой войны пошел служить в пресс-службу ВВС Британии. Спустя некоторое время решил податься в режиссеры, где и показал свой высокий профессионализм.


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