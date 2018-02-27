В Мумбаи отец заработался и не заметил пропажи дочки

Вчера, 23:28

Нерадивый отец из Мумбаи, работающий в небольшом магазине, сильно увлекся работой и не заметил, как пропала из виду его малолетняя дочь.

Мужчина, перегруженный работой, упустил момент, когда его дочь вышла из магазина и пропала. Единственное, что помогло отцу разыскать свою дочь — камеры видеонаблюдения. Прибывшим на место служащим местной полиции, удалось в кротчайшие сроки найти девочку.

Как оказалось, девочку увидел и увел за собой незнакомый мужчина. Полиция отыскала их спустя шесть часов после происшествия. Мотивы своего поступка похитителю объяснить не удалось.