Эрдоган гарантировал 6-летней девочке пышные похороны

Вчера, 22:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на конференции в Кахраманмараш. В своем диалоге с одной из воспитанниц, которой всего шесть лет, он пообещал организовать торжественные похороны.

Для этого она должна умереть за Родину. На партийной встрече в Кахраманмареше присутствовал глава Турции Эрдоган. Он увидел в толпе шестилетнюю девочку, которая плакала. После разговора с ней, политический лидер рассказал, что в кармане у воспитанницы кадетского училища был найден флаг Турции.

Президент начал утешать патриотку, пообещав ей торжественные похороны. Но для этого от нее понадобится одно условие – девочка должна умереть в бою за свою Родину. После ее согласия защищать Отечество, Эрдоган поцеловал девочку в щеку и отпустил.