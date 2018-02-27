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Эрдоган гарантировал 6-летней девочке пышные похороны

Вчера, 22:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на конференции в Кахраманмараш. В своем диалоге с одной из воспитанниц, которой всего шесть лет, он пообещал организовать торжественные похороны.

 Для этого она должна умереть за Родину. На партийной встрече в Кахраманмареше присутствовал глава Турции Эрдоган. Он увидел в толпе шестилетнюю девочку, которая плакала. После разговора с ней, политический лидер рассказал, что в кармане у воспитанницы кадетского училища был найден флаг Турции.

Президент начал утешать патриотку, пообещав ей торжественные похороны. Но для этого от нее понадобится одно условие – девочка должна умереть в бою за свою Родину. После ее согласия защищать Отечество, Эрдоган поцеловал девочку в щеку и отпустил.


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