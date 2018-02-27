VistaNews.ru


Посетительница сафари-отеля в ЮАР, стала жертвой дикой львицы

Вчера, 21:28

Львица загрызла 22-летнюю туристку, отдыхающую в одном из африканских сафари-отелей в ЮАР.

 Сегодня, 27 февраля, в Южно-Африканской Республике произошел ужасный инцидент, повлекший за собой сильный травматизм приведший к смерти 22-летней туристки.

Рядом с отелем, где жила погибшая, находился заповедник Хамманскрале, где находились дикие животные. Такие места отдыха, так называемые — сафари-отели, являются довольно популярными среди туристов.

Как стало известно со слов прибывших на место сотрудников службы спасения ЮАР, девушку пытались спасти, однако, истекающая кровью туристка скончалась на месте из-за травм несовместимых с жизнью.

Место где произошло происшествие, имя погибшей, причина такого поведения животного и название отеля остаются не известными.

Стоит упомянуть, что такие случаи в ЮАР в последнее время не являются редкостью. Недавно, 14 февраля, представители рода кошачьих насмерть загрызли браконьеров.


Поделиться:

Похожие новости


Феодосий
Вчера, 21:41

ну на браконьеров пофигу , а девушку жалко ... ((

Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.