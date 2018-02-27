Посетительница сафари-отеля в ЮАР, стала жертвой дикой львицы

Вчера, 21:28

Львица загрызла 22-летнюю туристку, отдыхающую в одном из африканских сафари-отелей в ЮАР.

Сегодня, 27 февраля, в Южно-Африканской Республике произошел ужасный инцидент, повлекший за собой сильный травматизм приведший к смерти 22-летней туристки.

Рядом с отелем, где жила погибшая, находился заповедник Хамманскрале, где находились дикие животные. Такие места отдыха, так называемые — сафари-отели, являются довольно популярными среди туристов.

Как стало известно со слов прибывших на место сотрудников службы спасения ЮАР, девушку пытались спасти, однако, истекающая кровью туристка скончалась на месте из-за травм несовместимых с жизнью.

Место где произошло происшествие, имя погибшей, причина такого поведения животного и название отеля остаются не известными.

Стоит упомянуть, что такие случаи в ЮАР в последнее время не являются редкостью. Недавно, 14 февраля, представители рода кошачьих насмерть загрызли браконьеров.