В Австралии в школьном завтраке нашли опасную змею

Вчера, 20:29

В Австралии женщина случайно обнаружила опаснейшую в мире змею в контейнере со школьном завтраком своего сына.

Инцидент произошел в штате Южная Австралия, в городе Аделаида. Там Ролли Баррел, проверяя контейнер с завтраком для своего сына, случайно обнаружила на его крышке детеныша одной из самых ядовитых рептилий - сетчатую коричневую змею. Испуганная женщина быстро закрыла коробку, и вызвала специалистов из экстренных служб.

По прибытию, те извлекли из крышки контейнера маленькую змейку, и определили, что она относится к одному из самых опасных видов змей на земле - восточным коричневым змеям. Их яд по токсичности занимает второе место среди всех наземных змей. Обычно они вырастают до 2-х метров в длину, а их укусы - летальны для людей.

Отмечается, что никто не пострадал. Судя по всему, рептилия сама заползла в контейнер, так как там было темно.