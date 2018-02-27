В Британии женщину бесит секс бомжей под окнами

Вчера, 20:13

В британском Йоркшире 31-летняя леди сообщила о бомжах, которые не дают спокойно спать и гулять на площадке местному населению. Дело в том, что бродяги занимаются сексом под окнами квартир многоэтажки, пьют и кричат ночи напролет.

Британская леди пожаловалась в полицию на местных бомжей в Йоркшире. Женщина сообщила, что они оккупировали территорию многоэтажного дома, в котором она живет. По ее словам, спать с открытым окном не может никто, чьи квартиры находятся ниже пятого этажа.

Им бездомные не дают покоя ни днем ни ночью. Потерпевшая попросила защиты у правоохранителей, так как днем бомжи распевают песни и пьют спиртное, а с наступлением темноты расстилают матрасы под окнами квартир и начинают предаваться сексуальным утехам. При этом, их не волнует присутствие на улице детей и людей.