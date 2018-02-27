Blackwater и ЧВК «Вагнер»: американские «солдаты удачи» против русских героев

Вчера, 18:41

После инцидента в Сирии, связанного с обстрелом бойцов так называемой ЧВК «Вагнер» международной коалицией во главе с США, началась масштабная информационная кампания, затрагивающая деятельность частных военных компаний по всему миру.

«Первопроходцем» и самой известной частной военной компанией сегодня является печально известная американская ЧВК Blackwater. О ее финансировании говорят не так много, поэтому выводы приходится делать по снаряжению американских «отставников». Это современное стрелковое оружие с дневной и ночной оптикой, средства связи с шифрованием каналов и даже авиация.

Blackwater создали в 1997 году под видом агентства, предоставляющего охранные услуги. А уже через несколько лет компания получила государственный заказ, который был оплачен через различные НКО и фонды. Известно, что за время пребывания в Ираке сотрудники Blackwater получили от 500 до 2500 тысяч долларов в сутки. Всего же доход Blackwater за несколько лет в Ираке составил около 1,7 – 1,8 млрд долларов.

Несколько лет назад федеральный суд в Вашингтоне приговорил троих сотрудников компании Blackwater к серьезным срокам за совершенные в отношении мирных жителей Ирака преступления. Так, в 2007 году во время сопровождения колонны автомобилей с американскими дипломатами сотрудники Blackwater устроили стрельбу на улицах Багдада, в ходе которой 14 мирных граждан были убиты и еще 17 оказались ранены.

В итоге, с Blackwater разорвали контракты Пентагон и ЦРУ.

Отечественные специалисты, многие из которых считаются членами ЧВК «Вагнер» давно и успешно работают по всему миру, специализируясь на вооруженном сопровождении граждан, грузов и охране особо важных объектов, сопровождении танкеров и газовозов. Сотрудники имеют разный опыт: от контртеррористических операций до разминирования. Почти все эксперты отмечают колоссальный опыт участников «группы Вагнера».

Как известно, ЧВК принимают на службу исключительно профессионалов, не работая с контрактниками и тем более солдатами по призыву. По этой причине предпочтение отдается кандидатам с боевым опытом. У многих из бойцов есть опыт обеспечения логистики, связи и даже разведывательной деятельности, включая в себя вербовку информаторов. Они же занимаются охраной административных зданий и промышленных объектов, а также обеспечением безопасности дипломатических миссий за пределами России.

Примечательно, что бойцы ВЧК «Вагнера» в отличие от бойцов Blackwater ни разу не были замечены в сомнительных или неправомерных с точки зрения международного права ситуациях ни в одной стране мира. Наоборот – по словам председателя «Лиги ветеранов военных конфликтов» и возможного главы ЧВК «Вагнер» Андрея Трошева, 14 российских бойцов стали жертвами обстрела международной коалиции во главе с США при выполнении своего профессионального долга перед Родиной в Сирии. Это указывает не только на разные методы действия американцев и российских бойцов, но и на высокий моральный и нравственный уровень добровольцев ЧВК «Вагнер».