ВВС: Работники гуманитарного проекта ООН меняют еду на секс

Вчера, 19:02

ВВС сообщает, что работники гуманитарной миссии ООН выдают еду взамен на сексуальные услуги. Организации распределения среди местных жителей уже становятся синонимом интимного рабства.

Сирийцы уже пытаются проходить мимо них. При всём этом, ООН, как оказывается, уже знает о таком поведении сотрудников. Работников ООН в Сирии обвиняют в том, что они сделали свои гаремы в которых обитают местные жительницы. Об этом стало известно от канала ВВС. Как заявили в телерадиовещательной компании, работники отдают гуманитарную помощь сирийкам с условием, если те окажут им услуги сексуального характера. На данный момент известно, что сейчас продолжается расследование данного конфликта.