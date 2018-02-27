VistaNews.ru


Одесситка примерзла языком к металлической остановке

Вчера, 17:02

Жительница Одессы примерзла языком, когда облизывала металлическую трубу остановки.

Утром, 27 февраля на одной из улиц Одессы произошел забавный случай. По всей видимости, девушка то ли решила вспомнить детство, то ли в кои-то веки полюбопытствовать, почему же родители запрещают детям облизывать металлические изделия на морозе, но в конце концов она это сделала. Девушка облизнула металлическую деталь остановки и примерзла языком.
Спас одесситку случайный прохожий, который купил неподалеку горячий чай и вылил его на язык девушки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.