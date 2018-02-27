Одесситка примерзла языком к металлической остановке

Вчера, 17:02

Жительница Одессы примерзла языком, когда облизывала металлическую трубу остановки.

Утром, 27 февраля на одной из улиц Одессы произошел забавный случай. По всей видимости, девушка то ли решила вспомнить детство, то ли в кои-то веки полюбопытствовать, почему же родители запрещают детям облизывать металлические изделия на морозе, но в конце концов она это сделала. Девушка облизнула металлическую деталь остановки и примерзла языком.

Спас одесситку случайный прохожий, который купил неподалеку горячий чай и вылил его на язык девушки.