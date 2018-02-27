Британский бренд выпустит виски Jane Walker только для женщин

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К Международному женскому дню известный производитель скотча Johnnie Walker компания Diageo порадует феминисток своим новым крепким напитком, предназначенным сугубо для представительниц прекрасного пола. Виски Jane Walker будет отличаться от традиционного, только этикеткой.

Судя по всему организации, ратующие за гендерное равенство, настолько поколебали консервативные устои «старых добрых британских традиций», что сдан один из последних бастионов «мужской солидарности», а именно виски, на что ранее не замахивались даже самые смелые суфражистки. В Великобритании инициативу Diageo восприняли, мягко говоря, неоднозначно. Джентльмены, отложив в сторону сигары и стаканчик старого доброго скотча, начали писать возмущенные петиции.

Однако администрация Diageo в свое оправдание сообщила, что виски Black Label Jane Walker поступит в продажу ограниченной партией в количестве 250 тысяч бутылок. Затем фирма прекратит производство и продажу виски для леди. Британское общество, особенно самая консервативная его часть, позволила себе усомниться. По инсайдерским сведениям, этой весной половину руководящих кресел в Diageo займут именно дамы.