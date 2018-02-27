Жительницу США прославил на весь мир тайно поселившийся в доме кот

Сегодня, 11:03

Жительница Миссури (США) стала мировой знаменитостью, опубликовав в своем Twitter-аккаунте видео появления из вентиляционного люка непрошенного кота. Теперь у американки есть милый домашний питомец.

Видео обнаружения тайно поселившегося в доме кота всего за 3 дня собрало почти полмиллиона просмотров, сделав его автора мировой знаменитостью. Жительница Миссури по имени Брена с юмором отнеслась к неожиданному появлению у себя пушистого домашнего питомца. «Две вещи: 1. У меня нет кота. 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА», - прокомментировала американка опубликованный в своем Twitter-аккаунте ролик.

Интернет-сообщество в шутку посочувствовало Брене, поделившись аналогичными историями. Многие пользователи сети также внезапно обзавелись собственными котами. У некоторых юзеров есть собаки, за которыми и последовали в дом незваные мышеловы.