Путешественник во времени показал фото из 5000 года

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Mirror публикует уникальное интервью с мужчиной по имени Эдвард. Он показал фото из 5000 года, которое смог сделать в будущем, куда попал, ставши частью эксперимента.

Мужчина по имени Эдвард рассказал читателям Mirror свою историю будущего. По его словам, он смог стать частью эксперимента людей будущего и ему повезло побывать в мире через 2982 лет. Предварительно, попав в 5000 год, Эдвард отметил факт затопления Земли вследствие глобального потепления и таяния ледников.

Фантаст настаивает на том, что ему удалось сфотографировать Лос-Анджелес. Многомиллионный город в будущем оказался поглощенным водным миром, а людям пришлось научится жить под водой. Также людей окружают изделия из дерева в быту. В ходе своего «путешествия» мужчина сделал пару фотоснимков будущего. После разговора с людьми 5000 года Едвард понял, что люди стали более жестокими и убивали друг друга за кусок хлеба или бутылку чистой воды.