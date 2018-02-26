Трамп назвал ВТО настоящей катастрофой для бизнеса в США

Вчера, 22:21

ВТО получила от главы США новое название. Дональд Трамп считает ее настоящей катастрофой, которая не способствует, тормозит ведение любого бизнеса.

Дональд Трамп очень обеспокоен судьбой в будущем бизнеса в США. Основная тревога американского лидера локализируется вокруг ВТО. Он назвал ее настоящей катастрофой для предпринимателей. Благодаря деятельности Всемирной торговой организации предпринимательство в США может вообще резко остановиться, так как она способна его сделать нерентабельным.

Дональд Трамп не так давно имел разговор со СМИ. Он подчеркнул журналистам тот факт, что очень переживает за экономику своего государства. Его беспокоит множество «острых углов» в отношениях с Евросоюзом. Ведь Трамп уверен, что ЕС очень предвзято относится к США, и в этом вся соль.