Трамп: В школу во Флориде я мог бы войти без оружия в руках

Вчера, 21:43

Глава США Дональд Трамп рассказал, что мог оказаться внутри школы во Флориде даже без оружия в руках. Политик уверен, что непременно не подумал бы о безопасности и кинулся на помощь пострадавшим.

Событие, которое произошло в День Св. Валентина на территории Парклэнда внутри школы, потрясло весь мир. Ведь от стрельбы, инициатором которой стал подросток, погибли 17 человек и еще много получили увечья, травмы и ранения. Дональд Трамп лично прокомментировал свое поведение, если бы он оказался на месте происшествия.

Глава США уверен, что не задумался би ни на минуту, есть ли при нем оружие для самообороны. Он утверждает, что пошел бы с голыми руками спасать детей и сотрудников. Подозреваемый в организации стрельбы 19-летний Николас Круз подтвердил свою вину. Он в сейчас в камере и ожидает назначения суда по своему уголовному делу.