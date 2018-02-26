Голый ливерпулец в юбке выскочил на стадион на закрытии ОИ-2018

Вчера, 21:38

Голый житель Ливерпуля выскочил на арену Олимпийского стадиона в Пхенчхане в момент закрытия Игр-2018. Из одежды на мужчине была только розовая юбка-пачка, а грудь украшала надпись «любовь+мир».

Марк Робертс, именно такое имя у героя последних новостей, которые произошли в Южной Корее. В момент закрытия Игр-2018, на спортивную площадку смельчак выскочил голышом, зато в юбке-пачке розового цвета. Примечательным есть тот факт, что балетный аксессуар украшала мордочка мартышки, которая расположилась на самом уникальном месте.

Именно эта фигурка и закрыла достоинство. На груди маркером было написано «мир+любовь». Стало известно, что Робертс является поклонником эксгибиционизма.

Такой поступок для него далеко не первый. До этого момента он 519 раз появлялся внезапно в самых людных местах и также при этом одежды на мужчине или вовсе не было, а если и была, то совершенно незначительная. При этом у него есть семья и трое детей.