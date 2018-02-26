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США и Турция пытаются решить вопрос о деэскалации конфликта в Африне

Вчера, 22:07

США совместно с представителями правительства Турции занимаются решением вопроса о деэскалации конфликта в Африне. По этому поводу представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй провел специальный брифинг.

 В Минобороны Турции поставили в известность о том, что их военные обезоружили сообщество курдов на территории Африна. Вокруг этого города армейцы сформировали линию оцепления в виде полумесяца, а оппозиционеры в Сирии начали контролировать Верхнюю и Нижнюю Синатру.

С 20 января правительство Турции и сам лично президент государства Эрдоган подписал указ о начале спецоперации «Оливковая ветка». Дамаск выразил большое негодование против действий турецких военных на территории Африна. Россия выступила нейтральной стороной, призывая к полному умиротворению и прекращения любых военных действий. Это поможет сохранить целостность Сирии.


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