США и Турция пытаются решить вопрос о деэскалации конфликта в Африне

Вчера, 22:07

США совместно с представителями правительства Турции занимаются решением вопроса о деэскалации конфликта в Африне. По этому поводу представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй провел специальный брифинг.

В Минобороны Турции поставили в известность о том, что их военные обезоружили сообщество курдов на территории Африна. Вокруг этого города армейцы сформировали линию оцепления в виде полумесяца, а оппозиционеры в Сирии начали контролировать Верхнюю и Нижнюю Синатру.

С 20 января правительство Турции и сам лично президент государства Эрдоган подписал указ о начале спецоперации «Оливковая ветка». Дамаск выразил большое негодование против действий турецких военных на территории Африна. Россия выступила нейтральной стороной, призывая к полному умиротворению и прекращения любых военных действий. Это поможет сохранить целостность Сирии.