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Иванка Трамп раскритиковала журналистов за вопросы об отце

Вчера, 20:18

Иванка Трамп недавно раскритиковала сотрудников СМИ. Дело в том, что дочь главы США считает неприемлемым отвечать на поставленные ей вопросы, которые затрагивают тематику сексуальной жизни ее отца, его домогательствах.

 В своем диалоге с репортерами американских СМИ, дочь нынешнего главы США Иванка Трамп высказала негодование относительно расспросов, касающихся сексуальной жизни ее отца. Она подчеркнула, что не верит ни в какие истории с домогательствами, так как искренне верит родителю.

По словам Иванки Трамп, вокруг Дональда Трампа ходят слухи тучами о том, что он чуть ли не сексуальный маньяк. Но это не правда. Девушка настоятельно порекомендовала СМИ не тревожить ее подобными вопросами, так как это полностью нарушает ее восприятие реальности. Она привела пример, что вряд ли кому-то понравилось бы отвечать на нетактичные расспросы о родном человеке.


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