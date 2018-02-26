В Таиланде менеджера ресторана арестовали за завышенный в 10 раз счёт

Вчера, 23:15

Администратора одного из ресторанов на тайском курорте Пхукет задержала полиция после того, как группа китайских туристов пожаловалась правоохранителям на завышенный счёт. При том, что в меню была указана цена на блюдо из креветок 300 бат, конечный чек был выписан на 3000 бат.

Как оказалось позже, речь шла о стоимости 100 граммов продукта. В то же время персонал заведения не предупредил об этом китайских гостей, а когда те отказались платить по завышенному счёту, принялись угрожать посетителям. В итоге туристы вызвали полицию, которая задержала 26-летнюю девушку-менеджера ресторана. Последняя уже признала свою вину и факт мошенничества.

Ранее мы писали, что в Таиланде за сбор кораллов задержали россиянку. Женщине грозит тюремный срок за нарушение местного законодательства.