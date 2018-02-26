Во Франции вегетарианец разгромил мясной ресторан

Вчера, 19:47

Во Франции неизвестный вегетарианец, скрывая лицо маской, разгромил мясной ресторан La Boucherie. Инцидент зафиксирован в городке Гренобле, будет проведена проверка.

По предварительным данным, в Гренобле неизвестный гражданин, скрывая лицо маской, в ночь на 26 февраля разбил 14 стекол ресторана La Boucherie. Помимо того, он написал на стене заведения веганский лозунг, в котором буквы достигали высоты в полметра.

Владельцы La Boucherie не верят в версию мстительного вегана, который решил прекратить поедание мяса людьми таким способом. Они уверены, что акт вандализма имеет умышленный характер и он был организован завистниками или конкурентами. По этому факту сотрудники правоохранительных органов намерены провести следственные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленника. Сумма ущерба от разгрома не уточняется.