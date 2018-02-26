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Во Франции останки раскроют загадочное убийство столетней давности

Вчера, 21:10

Во Франции полиция исследует останки, которые могут пролить свет на загадочное давнее убийство. В 1923 году некий Пьер Кеменер, генеральный советник департамента Финистер, уехал в Париж и пропал, в результате его признали убитым.

Спустя год Гийом Сезнек, уроженец города Морле, который сопровождал Пьера Кеменера, был признан виновным в убийстве чиновника. Тогда мужчину осудили на каторгу до конца жизни, но останки пропавшего так и не нашли. Отмечается, что на тот момент доказательств практически не было, что повлекло бурную реакцию юристов.

Правозащитник Дени Ланглуа и знаменитый Бертран Вилэн, автор нашумевшей книги о деле Сезнека, провели раскопки в доме, где проживал осужденный. На месте, где ранее был винный погреб, нашли останки человека. Процедура ДНК позволит поставить точку в этом темном деле столетней давности. Сейчас дом опечатан, привлечена полиция.


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