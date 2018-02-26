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Власти Словакии: Мы выплатим миллион евро за информацию об убийце журналиста

Вчера, 19:13

Государство Словакии пообещало выплатить один миллион евро за информацию об убийце корреспондента портала Братиславы Яна Куциака. Об этом рассказал премьер Словакии Роберт Фицо.

 В понедельник начальник полиции Тибор Гашпар подтвердил информацию о найденном теле Куциака и его знакомой, имя которой пока что неизвестно. Тело было найдено в селе Велка Мача в области Галанта возле Братиславы. Как говорит Гашпар, убийство случилось в период с четверга по воскресенье.

Возможно, Куциак получил огнестрельное ранение в область грудной клетки, несовместимое с жизнью. Словацкие журналисты выдвинули теорию, что их коллегу убили из-за его профессии, так как корреспондент занимался изучением серьезных коррупционных и политических афер.

Премьер Словакии говорит, что если они смогут доказать убийство Куциака из-за его профессии журналиста, то это можно расценивать как действия против демократии и свободы слова. Фицо подчеркнул, что они планируют собрать все данные и даже будут принимать сообщения от анонимов.

  Напомним, что 27-летний корреспондент занимался изучением случаев, связанных с финансовыми аферами популярных политических деятелей, членов правительства и начальников партии «Курс социальная демократия». По словам самого Куциака, предприниматель Мариан Кочнер угрожал журналисту. Куциак даже подавал заявление в полицию, однако уголовного дела так и не возбудили.


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