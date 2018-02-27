В Канаде в чёрный список внесли мужчину, съевшего свинью из приюта

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В Канаде решили внести в чёрный список приютов мужчину по имени Остин Мэнсон Форгет, который взял из приюта Общества по предотвращению жестокости к животным Британской Колумбии домашнюю свинью Молли. Мужчина спустя некоторое время убил животное и съел его, сообщив об этом в соцсетях. За это кроме членства в чёрном списке он получил шквал критики и гонения.

Как сообщают местные СМИ данный инцидент произошёл на острове Вакувер. Там Остин Мэнсон взял из местного приюта вислоухую свинью Молли. Она попала к общественникам в тяжёлом состоянии ещё год назад. Свинью выхаживали очень долго. В середине января питомца решил взять домой её последний хозяин. Но спустя уже несколько недель домашнего животного не стало. Остин убил его и съел, при этом сообщил об этом на Facebook. После этого на него обрушился шквал критики и гонения со стороны защитников животных.

В самом приюте заявили, что эта ситуация не может не расстраивать. Остин уверял общественников и в устной, и в письменной форме, что Молли будет у него жить как домашний питомец. Однако, как оказалось, он солгал.

После этого местная пресса раскрутила новость и тогда Остину пришлось публично извиняться за свой поступок. По словам канадца, он убил Молли из-за того, что она не подружилась с его собаку и чуть не разбила его стеклянную дверь.

Уточняется, что по законам Остин убил животное гуманным способом, а значит, что его не осудят. Хотя местные организации внесли мужчину в чёрный список. Теперь в своём регионе он не сможет больше взять животное из приюта.