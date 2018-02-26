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Принц из династии Гогенцоллернов погиб в Германии в 39 лет

Вчера, 18:47

Поступила информация, что принц из династии Гогенцоллернов ушел из жизни в возрасте 39-ти лет. Принц трагически погиб во время своего путешествия во Франкфурт.

 Сообщается, что Карлос Патрик из рода Гогенцоллернов ушел из жизни на 39-м году жизни в дороге по пути во Франкфурт. Трагическое событие случилось 25 февраля. До этого в Германии принца освободили из тюремного учреждения. Принц находился в тюрьме за мошенничество, которое совершил еще в 2014 году.

Погибшего Карлоса из династии Гогенцоллернов обнаружили возле гостиницы InterContinental. В СМИ ходят слухи, что правоохранительные органы не думают, что смерть принца это несчастный случай.


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