Вчера, 18:47

Поступила информация, что принц из династии Гогенцоллернов ушел из жизни в возрасте 39-ти лет. Принц трагически погиб во время своего путешествия во Франкфурт.

Сообщается, что Карлос Патрик из рода Гогенцоллернов ушел из жизни на 39-м году жизни в дороге по пути во Франкфурт. Трагическое событие случилось 25 февраля. До этого в Германии принца освободили из тюремного учреждения. Принц находился в тюрьме за мошенничество, которое совершил еще в 2014 году.

Погибшего Карлоса из династии Гогенцоллернов обнаружили возле гостиницы InterContinental. В СМИ ходят слухи, что правоохранительные органы не думают, что смерть принца это несчастный случай.