В США смертную казнь отложили из-за отсутствия вены у преступника

Вчера, 18:57

В США медики были вынуждены отложить смертную казнь Дойла ли Хэмма, так как не смогли найти вены. Мужчина осужден за убийство Патрика Каннингема в 1987 году, управляющего отеля.

Смертная казнь в США представляет собой введение в вену осужденного преступника специального препарата, который вызывает летальный исход. На протяжении двух часов медики искали на теле Дойла ли Хэмма вены, но все попытки увенчались неудачей. Помимо того, эти методы вызывали только боль у злоумышленника.

Его правозащитник объяснил журналистам, что подопечному вообще нельзя делать уколы, так как он много лет употреблял наркотики, а также проходил лечение от рака и гепатита. В результате вены были сильно повреждены. По факту этой неудачной казни полиция проводит следственные мероприятия, на данный момент Хэмм остается живым. Чем закончится эта история неизвестно.