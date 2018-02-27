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Чарли Шин продает дом в Лос-Анджелесе за 10 миллионов долларов

Сегодня, 07:30

Актер Чарли Шин продает свой шикарный дом в Лос-Анджелесе за 10 миллионов долларов.

 Известный американский актер Чарли Шин выставил на продажу свое имение в средиземноморском стиле, с которым он готов расстаться за 9 999 999 долларов. Особняк в Шерман-Оукс занимает пятую часть гектара в охраняемом комплексе Малхолланд Эстейтс в Лос-Анджелесе. Двухэтажный дом, с эффектной винтовой лестницей, площадью более 830 квадратных метров, был возведен в 1992 году, и включает гостиную с красивыми перекрытиями из дерева, столовую, гостевую комнату, личный кабинет, а также кинозал с баром. В жилище целых семь спален, к каждой из которых пристроена отдельная ванная комната.

На заднем дворе есть 2 бассейна, открытая кухня, крытая лаудж-зона с несколькими беседками.


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