В Британии наркоторговец проглотил наркотики и не испражняется 40 дней

Вчера, 18:22

В Британии Ламарр Чамберс, которого подозревают в наркоторговле, проглотил наркотики и не испражняется уже 40 дней. Инцидент произошел в городке Харлоу, такое положение вещей угрожает жизни арестованному.

В Харлоу полицейские арестовали 24-летнего Ламарра Чамберса, который при стражах порядка проглотил наркотики. Правоохранители доставили мужчину в отделение и посадили под стражу, ожидая его испражнения. Уже сорок дней наркоторговец не ходит в туалет и заявляет, что лучше умрет. Полицейские были вынуждены посредствам суда продлевать арест подозреваемого.

По словам Чамберса, в его организме нет никаких наркотиков и он не имеет ничего общего с наркоторговлей. Гастроэнтерологи заявляют, что если в кишечнике мужчины действительно есть запрещенные вещества, то их попадание в кровь может вызвать передозировку и летальный исход.