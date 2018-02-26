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Мужчина с двумя пенисами рассказал подробности своей половой жизни

Вчера, 17:22

Мужчина с двумя пенисами рассказал подробности своей половой жизни. По его словам, он полностью ею доволен. Об этом сообщает издание The Sun. В сообщении сказано, что герой истории решил поделиться с журналистами своей историей, но при этом сохранить анонимность.

Мужчина с двумя половыми членами отметил, что оба пениса работают нормально, то есть каждый из них обладает эрекцией. Мужчина также способен получать оргазм при мастурбации одного полового члена, и другого. Однако, по его словам, самое большое наслаждение он может испытать только во время секса.

В сообщении уточняется, что женщины воспринимают физическую аномалию нормально, без особого удивления. Однако другие мужчины очень удивляются, когда узнают, что может быть и два пениса.

Мужчину с двумя половыми членами часто приглашают сниматься в порно, однако он всегда отказывается по моральным причинам.


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