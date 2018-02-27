В Бразилии на видео снята смерть парня, прыгнувшего с моста

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В Бразилии парень рискнул и совершил прыжок с моста в реку, но он оказался неудачным. Гибель товарища его друзья снимали на видео и смеялись.

Молодежь очень часто совершает необдуманные и рискованные поступки, которые приводят к плачевным последствиям. Так, в Бразилии парень решил показать свое геройство друзьям и прыгнуть с моста в реку.

Товарищи смельчака решили снять данное событие на видео. В результате прыжка парень погиб. На кадрах четко видно, что он зацепился ногой и упал не в воду, а на берег реки, причем ударился головой. Друзья смельчака не сразу оценили происходящее и смеялись прямо в кадре, продолжая снимать смерть друга.

Прибывшие на место медики только констатировали смерть парня. Теперь сотрудники полиции разбираются в происходящем. Также они предостерегают молодых людей от повторения подобных прыжков, ведь очередной факт гибели смельчака должен стать уроком для остальных.