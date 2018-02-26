В США рейтинг Дональда Трампа упал до минимума

Сегодня, 09:31

С 20 по 23 февраля телеканал CNN провел опрос среди жителей США, который показал, что рейтинг Дональда Трампа упал до минимума. Только 35% американцев одобряют деятельность президента.

Показатель в 35% уже был отмечен в декабре 2017 года, именно тогда он стал самым низким за все время правления Дональда Трампа. В январе месяце 2018 года рейтинг президента был равен 40%. По словам экспертов, неожиданный скачок на пять процентов спровоцирован ежегодным обращением государственного лидера к Конгрессу США. Этот момент транслировали по всей Америке и жители позитивно его оценили.

Февральское падение рейтинга Дональда Трампа многие связывают с расстрелом в школе во Флориде, произошедшем 14 февраля. Тогда президент собрал учеников и родителей, чтобы обсудить контроль над оборотом оружия. Трамп предложил вооружить учителей, но эта идея не нашла много последователей.