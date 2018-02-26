«Индийский Хатико» каждую ночь ждет кого-то на вокзале

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В Сети опубликовали видеоролик о бездомной собаке, которая каждый вечер оказывается на станции индийского города Мумбаи и встречает один и тот же поезд, выглядывая женщину, которая ее когда-то накормила.

Стало известно, что «индийский Хатико» на протяжении нескольких месяцев дежурит на вокзале и внимательно всматривается в лица пассажиров. Свидетели говорят, что животное заглядывает только в те вагоны, где ездят женщины. Они предполагают, что питомца забыла владелица. Некоторые пассажиры отмечают, что собаку несколько раз накормила женщина, пользующаяся проездом на женской платформе, и теперь существо ищет свою спасительницу.

Один из пассажиров долго следил за собакой и решил отсмотреть все записи видеонаблюдения на станции, смонтировал их и выложил в соцсетях. Женщина, приручившая животное откликнулась и написала в комментариях, что давно знакома с бездомной матерью щенят. Она также добавила, что ищет хозяина для собак и в скором времени отведет их на осмотр к ветеринару.