Лекции по биологии помогли девушке разоблачить маму

Вчера, 23:21

Во время очередной пары по биологии в Калифорнийском университете девушка поняла невозможное, о чем поведала своей маме, и таким образом, сумела её разоблачить.

Как оказалось, всю свою жизнь девушка называла отцом человека, который не участвовал в её зачатии. В своём Twitter Аня Хеттич рассказала всему миру, что на лекции о группах крови ее подруга не могла никак понять, почему кровь Ани не совпадает с кровью родителей. По итогу студентка рассказала профессору, что у ее отца первая группа, а у мамы вторая, а вот у неё самой третья.

Спустя некоторое время учитель переспросил, получилось ли выяснить, в чем ошибка, на что девушка призналась, что ее мама изменила своему законному мужу с его сводным братом. Как отметила Аня на своей странице, её всю жизнь растил дядя, а не отец, и это скрывалось 21 год, а теперь семья распадается.