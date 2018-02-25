В Италии при пожаре на дискотеке пострадали 17 человек

Вчера, 22:10

На дискотеке в городе Дезенцано-дель-Гарда, Италия произошел страшный пожар, вследствие чего пострадали около 17 человек. Известно, что в горящем здании находились около сотни человек, людей эвакуировали с помощью автобусов.

Причины возгорания здания до сих пор не известны. Как сообщают местные средства массовой информации, сразу после возгорания были госпитализированы 17 человек. У пострадавших было диагностировано отравление продуктами сгорания, угарным газом.

Через некоторое время в больницу лично обратились около 50 человек, которые так же присутствовали в здании. У них также были выявлены симптомы отравления угарным газом. Стоит упомянуть, что в тушении пожара принимали участие шесть автоцистерн и один вертолет скорой помощи.

К слову, пострадавшие, получившие максимальный урон здоровью, были эвакуированы вертолетом. Пожар удалось устранить в течении нескольких часов.