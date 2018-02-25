В Ираке суд приговорил 16 гражданок Турции к казни за вступление в ИГ*

Вчера, 19:52

В Ираке Центральный уголовный суд накануне приговорил 16 гражданок Турции к высшей мере наказания за вступление в ИГ*. Об этом журналистов проинформировал Абдель Саттар Биркадар, представитель Высшего судебного совета.

По его словам, суд провел рассмотрение уголовных производств 16 подданных Турции, в результате была подтверждена их причастность к террористической группировке ИГ. В рамках закона о противодействии терроризму было постановлено признать женщин виновными и наказать их смертным приговором. Задержанные рассказали, что прибыли в Ирак ради женитьбы с членами «Исламского государства» и оказывали им логистическую поддержку. Приговор может быть обжалован, так как имеет предварительный характер.

На данный момент неизвестно, будут ли гражданки Турции подавать апелляцию. Ранее в Ираке также задержали женщин из турецкого государства, которые прибыли с мужьями, погибшими впоследствии в рядах ИГ.