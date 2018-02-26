На камеру сняли учительницу избивающую детей-аутистов

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В Тунисе учительницу, избивающую детей-аутистов засняли на видео. Такой видеоролик появился в распоряжении LiveLeak. Как сообщается, женщина-учитель руководит центром для детей-аутистов в Тунисе.

На видео видно, что она помогает одному из своих подопечных рисовать, однако, когда у ребенка не получается правильно продолжить рисунок учительница начинает бить его по рукам.

Подобные методы воспитания не понравились правоохранителям Туниса, и женщина была задержана. В данный момент следователи выясняют все подробности происшествия.