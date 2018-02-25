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В США активно продают расчлененные трупы

Вчера, 19:07

В США активно процветает бизнес по торговле расчлененных трупов, которые направляют в Мексику, Китай, Израиль, Германию и Саудовскую Аравию. ФБР уже задержало главу одной из компаний Артура Рэтберна, который продал товар, зараженный СПИДом и гепатитом.

В Америке процветает бизнес торговли частями тела, которые транспортируют по заказу в разные страны. К примеру, головы ценятся у пластических хирургов Германии, которые могут отработать новые методы операций. В Израиле будущие стоматологи тренируются лечить зубы на челюстях мертвых американцев. Случается, что экспортируют зараженный материал, который опасен для окружающих.

ФБР было вынуждено провести арест Артура Рэтберна, в офисе которого была замечена ужасная картина. В помещении на полу валялись мертвые мухи и замороженные части тела. Мужчину обвинили в поставках материала, в крови которого есть СПИД и гепатит.

Бизнес не имеет ограничений, а потому приобрести этот необычный товар может любой человек. Правительство вмешивается при случаях подделки документов или инфицированного материала.


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