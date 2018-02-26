Трехлапая собака спасла свою хозяйку от смерти

Сегодня, 04:15

Трехлапая собака породы салюки по кличке Ники спасла свою хозяйку Микаэлу Филд от смерти. Женщина страдала от синдрома Элерса-Данлоса и его последствий в виде артрита, посттравматического стрессового расстройства, клаустрофобии и агорафобии.

Состояние 51-летней Микаэлы Филд ухудшалось практически ежедневно и она ощутила, что болезнь окончательно одолевает ее. Она сидела на диване и мысленно прощалась с жизнью, как в этот миг трехлапый питомец с недюжинной силой толкнул женщину лапой. По словам больной, это шокировало ее и удар выбил плохие мыли из головы. После она заглянула в глаза Ники и наконец поняла, что не имеет права оставить питомца одного.

Собака появилась у Микаэлы в результате совета психолога. У нее начинались панические атаки и пес становится своеобразным помощником и стимулом бороться за жизнь. Ники потерял одну лапу в ДТП, а после стал счастливым питомцем Филд.