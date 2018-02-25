VistaNews.ru


В США модель пришла на свидание в нарисованной на голое тело одежде

Вчера, 17:35

В США модель по имени Джой пришла на свидание с парнем в одежде, нарисованной на голое тело. Разоблачить девушку помогло неожиданное обстоятельство в виде дождя.

Джой любит поражать публику и привыкла это делать в силу своей профессии. Так на свидание к молодому человеку девушка подошла с необычайной креативностью. Она попросила талантливую художницу нарисовать на ее теле одежду, а сама удосужилась надеть только стринги, а на ноги обувь. Костюм получился стильным и ярким: синие лосины и розовый топ, естественно, облегающие точеное тело, сделали свое дело.

Парень был в восторге, но так и не понял, что одежда на теле возлюбленной всего лишь краска. Когда парочка пообедала в кафе и вышла на улицу, то их ожидал настоящий сюрприз. Дождь начал смывать краску на теле модели, а мужчина был просто шокирован, ведь не мог понять в чем же дело.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.