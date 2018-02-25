Посетившие ДНР дипломаты: "Дети под обстрелом - это самое страшное"

Вчера, 16:40

Европейские дипломаты посетили больницу в ДНР. Как сообщается, приехавшая из Германии и Норвегии делегация побывала в травматологическом центре и пообщалась с замдиректора центра Вадимом Оноприенко.

Как сказал Оноприенко приехавшим делегатам, это были очень тяжелые 9 месяцев. Врачам, медсестрам и всему остальному медицинскому персоналу приходилось работать по двое-трое суток без сна, чтобы успевать оказывать помощь вновь поступающим пациентам. Одной из медсестер пришлось работать 6 дней подряд. Кроме того, сотрудникам медучреждения приходится жить в больнице, ведь районы, где они жили ранее находятся под обстрелом.

Немецкий дипломат Андреас Маурер заявил, что он сам отец пятерых детей и ему больно слышать, что происходит с детьми в ДНР. Также делегат заявил, что дети под обстрелом – это самое страшное, что может случиться.

По ходу встречи, Оноприенко рассказал европейским гостям в чем именно сейчас нуждается больница. Это дорогостоящее оборудование, в котором имеется острая необходимость для больницы.

Дипломаты заявили, что им было важно услышать о нуждах госпиталя «из первых уст» и пообещали рассказать о проблемах республики в Европе и, по возможности, помогут развить медицинскую отрасль в ДНР.