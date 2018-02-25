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Папа Римский призвал остановить войну в Сирии

Вчера, 16:12

Папа Римский-Франциск призвал прекратить войну на территории Сирийского государства. Как заявил верховный понтифик, невозможно побороть злом зло.

 Об этом священнослужитель сказал на своей традиционной проповеди, которая проходила в воскресенье в Ватикане на площади Святого Петра. По словам понтифика, в Сирии гибнут сотни тысяч ни в чем неповинных граждан и необходимо как можно скорее прекратить эту кровопролитную войну.

Стоит отметить, что накануне в Совете Безопасности ООН было принято решение о введении так называемой «гуманитарной паузы» на территории Сирии. Данное решение обязует все стороны конфликта немедленно прекратить любые военные действия, чтобы можно было беспрепятственно доставить продовольствие и медикаменты в «горячие точки» страны и проведения экстренной эвакуации оттуда тяжелораненых и больных граждан.


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