Папа Римский призвал остановить войну в Сирии

Вчера, 16:12

Папа Римский-Франциск призвал прекратить войну на территории Сирийского государства. Как заявил верховный понтифик, невозможно побороть злом зло.

Об этом священнослужитель сказал на своей традиционной проповеди, которая проходила в воскресенье в Ватикане на площади Святого Петра. По словам понтифика, в Сирии гибнут сотни тысяч ни в чем неповинных граждан и необходимо как можно скорее прекратить эту кровопролитную войну.

Стоит отметить, что накануне в Совете Безопасности ООН было принято решение о введении так называемой «гуманитарной паузы» на территории Сирии. Данное решение обязует все стороны конфликта немедленно прекратить любые военные действия, чтобы можно было беспрепятственно доставить продовольствие и медикаменты в «горячие точки» страны и проведения экстренной эвакуации оттуда тяжелораненых и больных граждан.