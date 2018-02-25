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Мужчина с двумя пенисами отказался от карьеры в порно

Сегодня, 11:09

В редких случаях мужчины рождаются с двумя пенисами. Один из обладателей сразу двух достоинств рассказал о деталях своей интимной жизни.

Мужчина, желающий сохранить анонимность, впервые рассказал о своей особенности в 2014 году. Он родился с двумя пенисами и долгое время пытался скрывать эту особенность от других людей. Особенно тяжело ему приходилось в спортивных раздевалках. Когда же наступило время строить отношения с противоположным полом, ему пришлось учиться открываться другим людям. Ему повезло, большинство людей совершенно адекватно реагировали на его «отклонение».

Вообще-то такое явление очень редкое, но этот мужчина не единственный в мире. Его уникальность в том, что оба его пениса развиты полноценно (обычно у таких людей один из органов нездоров). Уникальному мужчине несколько раз предлагали сниматься в порно. Возможно, его особенность прославила бы его в этой отрасли и принесла значительный доход. Но он отверг индустрию кино для взрослых в пользу создания семьи и нормальных отношений с женщинами.


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