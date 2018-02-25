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В ЮАР свинья научилась писать картины и продавать их

Сегодня, 09:32

Свинья по имени Пигкассо (созвучно с именем выдающегося художника Пабло Пикассо), обитающая в пригороде Кейптауна (ЮАР) стала местной знаменитостью, после того, как продемонстрировала умение писать картины. Хозяйка животного Джоан Лефсон спасла его от убоя и позволила развивать талант за что впоследствии была отблагодарена поклонниками парнокопытного мастера, покупающими шедевры своего кумира за тысячи долларов.

Женщина рассказала в интервью прессе, что забрала двухмесячного поросёнка с бойни и приютила у себя дома. Однажды Пигкассо схватила кисть, оставленную одним из маляров, работающих во дворе у Джоан. Тогда южноафриканка ради забавы поставила перед свиньёй холст и на своё удивление обнаружила, что животное с удовольствием принялось раскрашивать пустое пространство. Спустя время о первой в мире свинье-художнике узнали коллекционеры по всему миру и принялись заказывать её работы. К настоящему времени Лефсон продала более 40 картин Пигкассо. За одну из них покупатель заплатил 1,7 фунтов стерлингов.

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