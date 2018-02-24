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В Японии задержали американца за убийство и расчленение японки

Вчера, 19:59

Агентство Киодо сообщает о задержании американца в префектуре Нара в Японии. Мужчине инкриминируют убийство и расчленение 27-летней японки. Известно, что девушка ранее согласилась пойти со своим 26-летним убийцей на свидание.

В Японии продолжают расследование громкого убийства гражданки страны. По предварительным данным, правоохранители задержали предполагаемого убийцу японки, который пригласил ее на романтический вечер. После Евгений Байрактар возможно и убил свою даму, после расчленил тело. Голову убитой нашли в чемодане в Осаке.

Затем парень уехал из города, а задержали его в префектуре Нара. Подозревают американца в «удержании девушки в неволе». Известно, что фигурант громкого дела приехал в Японию в январе и вскоре должен был вернуться в Нью-Йорк.


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