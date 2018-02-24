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Серия взрывов произошла в Йемене, пять человек погибли

Вчера, 19:54

Несколько взрывов произошло сегодня днём в йеменском городе Адене, в результате которых погибли пять человек, пострадали десятки людей. По данным авторитетных СМИ, террористы взорвали два автомобиля.

Как сообщают местные власти, на месте происшествия нашли тела пяти погибших. Все они являлись военнослужащими. Взрывы произошли неподалёку от центра антитеррористических сил и, вероятно, были направлены на военных, которые проходят здесь службу. Известно также, что от теракта пострадали несколько десятков людей, точное количество раненых не называется. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за данное происшествие.

Ранее мы писали, что в Брюсселе правоохранители провели антитеррористическую операцию, в ходе которой в доме были заблокированы вооруженные люди. Предполагается, что речь шла о боевиках террористических организаций, планировавших теракт.


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