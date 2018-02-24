В результате аварии в Египте 8 пассажиров автобуса погибли, еще 22 пострадали

Вчера, 19:13

Недалеко от Александрии на севере Египта автобус, в котором перевозили рабочих, перевернулся и загорелся. 30 пассажиров пострадали, 8 из них погибли.

Как сообщает египетское издание «Масрауи», в субботу на трассе неподалеку от города Александрия автобус попал в ДТП. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели пытались вытащить из автобуса всех, однако им это не удалось. 8 пассажиров так и остались в перевернувшемся автобусе, где и погибли.

В СМИ приводят несколько версий происшествия. По одной из них, у автобуса лопнула покрышка, водителю не удалось справиться с управлением и автобус перевернулся, что и привело к возгоранию. По другой версии, водитель автобуса пытался избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем, вследствие чего и перевернулся.

В данный момент на месте происшествия сотрудники египетских правоохранительных органов выясняют все причины аварии.

Напомним, вследствие происшествия 22 человека были госпитализированы. 8 пассажиров спасти не удалось.