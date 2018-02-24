В Канаде обнаружена уже 19-ая нога в ботинке

Вчера, 18:24

Странную и ужасающую находку совершил житель Канады из провинции Британская Колумбия. Мужчина, выгуливая свою собаку, обнаружил на берегу остатки человеческой ноги в ботинке.

Как сообщает 56-летний мужчина, его собака что-то нашла. Присмотревшись, мужчина ужаснулся, ведь это была человеческая нога.

За последние десять лет это не первый и, к сожалению, даже не пятый случай подобной находки в Канаде. С 2007 года канадскими правоохранителями обнаружены уже 19 человеческих останков, представлявших собой именно ноги, обутые в ботинок.

Найденная в 2007 году, по данным правоохранительных органов, нога принадлежала мужчине, страдавшему хронической депрессией.

Найденная ныне нога, как сообщили власти Канады, принадлежала жителю США, который совсем недавно был объявлен пропавшим без вести в штате Вашингтон.

Также следователи отмечают, что труп могло принести к берегам Канады сильное течение. Однако, никто не уточняет, почему к канадскому берегу принесло только одну ногу.