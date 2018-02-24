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В Британии полиция «наказывала» жертв банды насильников

Вчера, 18:17

Банду насильников из 17 человек, которые преимущественно являются выходцами из Азии и Восточной Европы, задержали в Великобритании. По словам адвоката Дэвида Спайсера, полиция долгое время игнорировала преступления преступной группы, обвиняя потерпевших во лжи, либо вообще привлекая их к ответственности.

Установлено, что группировка действовала на территории Ньюкасла с 2011 по 2014 годы. За это время жертвами насильников стали сотни женщин. При этом после обращения в полицию потерпевшим рекомендовали «изменить свою поведение» на менее вызывающее или же и вовсе обвиняли во лжи. Подобное поведение правоохранителей, по мнению юриста, привело к тому, что преступники почувствовали свою безнаказанность и продолжали совершать сексуальное насилие на улицах города с ещё большей активностью. В итоге же банду удалось задержать.

Ранее мы писали, что в Великобритании рабочие изнасиловали и сожгли мать. Поводом для жесточайшего преступления стало желание сделать уникальное селфи.


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