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Пограничники Туниса задержали судно с незарегистрированным оружием

Вчера, 17:58

В Тунисе пограничники задержали судно, следовавшее из Новороссийска в Камерун под панамским флагом. Власти Туниса сообщают, что на борту корабля было обнаружено более 20 незарегистрированных контейнеров с бронетехникой и различного рода вооружением.

Незаконно перевозимое, якобы, российское оружие предназначалось для передачи незаконным вооруженным формированиям.

Корабль Ural, принадлежащий турецкой транспортной компании, зашел в порт Туниса для проведения ремонтных работ. Однако, как отмечают правоохранители Туниса, маршрут данного судна никак не должен был пересекаться с портом Сфакса. Изначально подозрение таможенников вызвало именно то, что корабль дрейфовал в водах Ионического моря, в которых его быть не должно.

На данный момент сотрудники Минюста Туниса проводят проверку экипажа корабля Ural и выясняют, кому предназначался груз, и кому он принадлежит.


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