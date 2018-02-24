Вчера, 17:42

Испанские фанаты с молотками накинулись на русских. Сотрудниками полиции изъяты кастеты, палки, дымовые шашки и факелы с бензином. В моменты стычек от инфаркта скончался один из полицейских. Провокаторами массовых побоищ стали радикальные фанаты "Атлетика".

Потасовки начались в день матча Спартак Атлетика. Зачинщики побоищ были намерены проводить "митинг против фашистов", вплотную подойти к стадиону и начать драку.

Как сообщил один из сотрудников правопорядка, дебоширы, вооружившись, шли на русских и вовсе не замечали рядом детей и женщин. В профсоюзе потребовали от "Атлетика" увести озверевших фанатов и обвинили их в смерти работника полиции. Кроме этого, профсоюз обвиняет в вышеупомянутой гибели управление службы безопасности Страны Басов, потому что работник был на службе неположенных тринадцать часов.