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Дом главы ЦБ Латвии ограбили неизвестные

Вчера, 17:40

В ночь на 24 февраля дом руководителя Банка Латвии Илмара Римшевича, подозреваемого в коррупции, ограбили неизвестные лица. Как передаёт местная пресса, на момент преступления чиновника в здании не было.

Юристы главы регулятора утверждают, что из особняка были похищены очень ценные вещи, однако какие именно, не уточняют. По мнению адвокатов Рамшевича, рчь может идти о спланированной акции. Известно, что руководителя Центробанка Латвии обвиняют в получении взятки. Несколько дней назад его задержали и предъявили обвинение. Позже его от пустили под залог в €100 тысяч.

Ранее мы писали, что в Париже ограбили квартиру руководителя французского подразделения Facebook Лорана Солли. Менеджер помимо прочего отвечал за развитие ресурса в Португалии и Испании.


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