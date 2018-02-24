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Эстонцы в знак протеста массово поехали за алкоголем в Латвию

Вчера, 17:35

Граждане Эстонии очень возмущены действиями власти и в знак протеста поехали за алкогольной продукцией не в ближайший супермаркет, а в Латвию. Граждане Эстонии связали свой протест с годовщиной независимости республики, которой исполнилось сто лет.

Таави Лепик, организатор митинга, поделился, что цены на алкогольную продукцию и бензин начиная с 2017 года очень сильно возросли. А в январе 2018 года случился очередной скачок цен, что привело к значительным убыткам местных предпринимателей. Многие владельцы маленьких магазинов и заправок на границе Латвии потерпели убытки, так как ранее они ездили в Эстонию за недорогой выпивкой и бензином, а теперь граждане Финляндии и Латвии предпочитают покупать вышеупомянутые продукты в собственных странах.

Участники митинга хотят дойти до города Латвии Мазсалка и начать акцию протеста там. Власти страны призвали жителей к патриотизму и на всякий случай увеличили антиалкогольные патрули.

Ранее поступила информация от Eurostat, согласно которой самыми "алкогольными" членами Европейского союза являются Балтийские страны. Собственно, в Эстонии 5,6% финансовых расходов граждан страны уходят на приобретение алкоголя. Затем идут Латвия и Литва с данными 4,8 и 4,2%.


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